Sbloccato il concorso per 5.000 precari L’obiettivo: frenare le supplenze

Una nuova opportunità per gli oltre 5.000 precari del mondo della scuola bergamasca, ma anche una possibilità di accesso alla professione per i neolaureati. Con l’approvazione del decreto Salva precari (il 20 dicembre, in Senato, approvato con 160 sì, 121 no e nessun astenuto) si torna a parlare di concorsi nel mondo della scuola. Il provvedimento ha l’obiettivo di frenare il massiccio ricorso alle supplenze a cui si assiste da anni, e in particolare da settembre, quando una serie di ritardi amministrativi non ha permesso la sostituzione di tutti i pensionamenti (tra cui i «Quota 100»).