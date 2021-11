Scalo di Orio, una rimonta record: il terzo posto è a un passo - Il grafico

Catania è il podio sono lì a un passo, anzi a 189.902 passeggeri di differenza. E continuando come fatto in questi mesi è possibile che Orio al Serio torni al terzo posto tra gli aeroporti in Italia a breve, forse già per fine anno. «Siamo certi che ci arriveremo, è solo questione di poco tempo» commenta Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società che gestisce lo scalo.

Il recupero della seconda parte del 2021, quando le restrizioni sul Covid si sono allentate (ma è anche entrato in vigore il Green pass) e il mercato è ripartito è impressionante. Dividendo l’anno in due, tra i primi 5 mesi e i secondi 5 Orio ha registrato una crescita del 574,4%: più del doppio di quella di Fiumicino e nettamente superiore a Malpensa e Catania. Nessuno scalo in Italia è cresciuto cosi.