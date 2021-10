Scappa con la droga: fuga in motorino da Capriate a Brembate, arrestato 46enne

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio, nella serata di martedì 5 ottobre, hanno arrestato un 46enne pregiudicato, marocchino, irregolare sul territorio nazionale: l’uomo era fuggito in sella a un ciclomotore per sottrarsi al controllo di polizia poiché in possesso di diverse dosi di cocaina.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione di Capriate San Gervasio hanno individuato il 46enne, in sosta con il motorino nei pressi di piazza Cleopatra, luogo abitualmente frequentato da giovani, ma anche da turisti. Quando i militari si sono avvicinati all’uomo per un controllo, quest’ultimo si è dato subito alla fuga riuscendo a percorrere oltre 4 chilometri in direzione di Brembate, cercando di dileguarsi prima tra i pedoni di Crespi, poi nel traffico congestionato dalla pioggia. Una fuga con manovre azzardate che hanno messo a rischio sia le persone presenti in piazza Cleopatra sia gli automobilisti incrociati lungo il tragitto che il pregiudicato ha percorso.