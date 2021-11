Scatta l’obbligo di indossare la mascherina in centro: ecco l’elenco delle vie

Restare in zona bianca e non vanificare gli sforzi fatti finora per contenere la pandemia, prevenire gli scenari che si stanno verificando in tanti Paesi europei: con questo esplicito obiettivo a Bergamo da oggi (sabato 27 novembre) scatta l’obbligo di indossare mascherine all’aperto nei luoghi più affollati e frequentati della città, dalla Corsarola a Piazza Matteotti.

La decisione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in accordo con il Prefetto Enrico Ricci e sentite le associazioni di categoria del commercio, è coerente con le misure prese dal Governo e in linea con quella di diversi altri primi cittadini del nostro Paese: nelle scorse ore misure simili sono state annunciate anche in città come Milano, Padova, Firenze, Aosta. L’ordinanza è stata firmata nella tarda mattinata di giovedì 25 novembre (clicca qui per il testo originale) e prevede l’inizio delle restrizioni sabato 27 novembre.