Schiacciato contro la mangiatoia Migliora l’allevatore di Bagnatica

Le sue condizioni sono mediamente gravi, ma non è in pericolo di vita. Nelle ultime ore i medici hanno sciolto la prognosi, l’imprenditore si riprenderà nel giro di 30 giorni. L’uomo, 45 anni, titolare dell’attività, è stato «caricato» dalla mucca ed è finito contro la mangiatoia nella stalla. È accaduto alle 18 nell’azienda Agnelli, in via Cascina Donata, nella zona vicina al centro sportivo comunale, poco distante dal centro. Subito dopo il trasporto in ospedale, il 45enne è stato tenuto sotto osservazione dei medici, inizialmente era in codice rosso, massima gravità, mentre da qualche ora l’allarme è fortunatamente rientrato. È ricoverato, in codice giallo, per un trauma toracico e la frattura delle costole.

L’allevatore stava lavorando da solo nella stalla per accudire le bestie quando una delle mucche, improvvisamente, si è imbizzarrita. Non è riuscito a placarla e a evitare l’investimento: l’animale lo ha travolto in pieno, gettandolo con forza contro la mangiatoia. Sotto il peso di circa 500 chili, è rimasto schiacciato, riportando traumi importanti.