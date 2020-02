Schianto ad Albano, il papà di Davide «La moto, regalo per la promozione»

Il ricordo di Davide Barcella, il 17enne morto in un incidente sulla statale 42. Il padre Marco: «Quella strada la faceva tutti i giorni per andare a scuola».

Davide Barcella è una delle vittime della strada del 2020. Aveva solo 17 anni con la spensieratezza e i sogni di un ragazzo della sua età. Davide, per gli amici Barcio, aveva coronato uno dei suoi più grandi desideri, guidare una motocicletta che i genitori gli avevano regalato come premio della promozione scolastica. Ma è stata proprio la passione per le due ruote a tradirlo. La sua morte ha mandato in frantumi le certezze dei genitori, mamma Brigitte e papà Marco, che giovedì 27 febbraio, in serata, lo stavano aspettando a casa per cena. «Perdere un figlio è un terribile destino, difficile voltar pagina, è un dolore che ti resta addosso per sempre», dice il papà di Davide, che non riesce ancora a capire come questa tragedia possa essere accaduta.

«Quella strada la conosceva come le sue tasche – ci dice ancora incredulo – Davide la faceva tutti i giorni a occhi chiusi, anche per andare a scuola a Seriate o per andare ad Azzano San Paolo a trovare la sua ragazza».