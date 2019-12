Scomparsi, in Bergamasca sono 125 Attivate pattuglie speciali di ricerca

Sono 8 i casi seguiti dalla Questura e 117 quelli per cui sono in corso indagini da parte dei carabinieri: sono questi i numeri delle persone scomparse nella Bergamasca (ma i casi sono differenti tra loro, e i dati vanno analizzati con estrema delicatezza), in gran parte, spiegano gli inquirenti, si tratta di allontanamenti volontari, ma tra questi ci sono anche anziani che, colpiti da forme di demenza senile, sono usciti di casa e hanno perso la strada senza essere in grado di chiedere aiuto, o minori figli di genitori di diversa nazionalità che vengono portati nei Paesi d’origine da uno dei genitori all’insaputa dell’altro.