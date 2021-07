Scomparso dalla baita a San Giovanni Bianco: continuano le ricerche nei boschi

Sono scattate domenica 4 luglio e proseguono senza sosta le ricerche a San Giovanni Bianco di un uomo di 66 anni, Vincenzo Giuseppe Giglia. Residente a Verdello ma da alcuni mesi domiciliato in località Bosco Fuori, sopra San Pietro d’Orzio di San Giovanni Bianco, di lui non si hanno più notizie almeno da domenica 27 giugno, anche se l’allarme è stato dato sabato scorso . I contatti con l’uomo erano saltuari: essendo un persona piuttosto riservata, non avrebbe sorpreso questa sua assenza prolungata. Però sabato i tre figli si sono mossi per capire come mai il cellulare del papà non fosse raggiungibile. Le due figlie, in particolare, hanno raggiunto Bosco Fuori, la località dove Vincenzo da almeno 30 anni possiede una piccola baita circondata da terreno e dove si era stabilito da prima dell’inverno, e hanno così scoperto che l’auto del padre era ancora lì, ma nel domicilio non c’era nessuno.

Vincenzo Giglia