Scomparso dalla sua baita tre mesi fa, i familiari lanciano un nuovo appello

A distanza di tre mesi dalla sua scomparsa, i familiari di Vincenzo Giuseppe Giglia, 66 anni, di Verdello, non si danno per vinti e rilanciano l’appello a chiunque possa dare notizie in merito al loro caro, che manca da casa dalla fine di giugno. I figli si sono rivolti anche alla trasmissione «Chi l’ha visto?» con un video appello.

L’uomo era sparito nel nulla dalla località Bosco Fuori, sopra San Pietro d’Orzio, a San Giovanni Bianco, da domenica 27 giugno, quando si era recato in montagna in una baita di sua proprietà e che frequentava da almeno 30 anni. Nei giorni successivi erano scattate le ricerche in tutta la zona, con notevole spiegamento di uomini e mezzi . Ma dell’uomo non è stata trovata traccia. Ritrovata solo la sua auto nei pressi della baita. Le ricerche erano poi state sospese l’11 luglio.