Scontri a Firenze fuori dal Mandela Forum: assolti 14 ultrà atalantini

Quattordici ultrà nerazzurri assolti mentre per quattro il Gup ha disposto la messa alla prova: è questo l’esito del processo di primo grado a Firenze per i fatti avvenuti all’esterno del Mandela Forum dopo la partita di Coppa Italia del 27 febbraio 2019 tra Fiorentina e Atalanta . I tifosi atalantini, difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Federico Riva e Marco Saita, sono stati assolti per non aver commesso il fatto nella giornata di giovedì 17 novembre.