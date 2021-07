Scontro in moto nel Bresciano, feriti due fratelli: gravissimo 26enne di Mornico

In sella con il giovane, trasportato al «Papa Giovanni», c’era anche il fratello di 19 anni portato ai Civili di Brescia in condizioni meno gravi. L’incidente a Chiari giovedì 1° luglio.

Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo un 26enne bergamasco che giovedì sera, 1° luglio, è rimasto coinvolto di un incidente in sella alla moto su cui viaggiava anche il fratello 19enne. Il giovane, originario di Cuneo ma residente a Mornico al Serio, stava viaggiando con il fratello su una Yamaha R6 sulla provinciale 18 che da Calcio e Urago d’Oglio porta a Castelcovati, in territorio di Chiari. Erano da poco trascorse le 20,30 quando, per motivi ancora ignoti, arrivata in prossimità di una rotatoria che si trova vicina al polo logistico della grande distribuzione clarense, la moto ha urtato un ostacolo, probabilmente uno spartitraffico. I ragazzi sono stati sbalzati in avanti, prima contro un palo della segnaletica e poi verso l’asfalto, concludendo la corsa con una violentissima caduta a terra.