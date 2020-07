Scoperchiato il tetto dell’azienda Danni per 200 mila euro ad Azzano

Alle 6 di venerdì mattina tutti i 21 dipendenti (e l’amministratore unico Luca Chiesa) del salumificio «Ibs Spa» in via Emilia, ad Azzano San Paolo, erano già in azienda per iniziare a lavorare quando il maltempo ha colpito, improvviso e violentissimo: prima un forte vento, poi il nubifragio, quindi la corrente elettrica è saltata tre volte nel giro di pochi minuti. In breve la pioggia ha cominciato a scendere sempre più insistentemente: il forte vento ha fatto scoperchiare circa 1500 metri quadri del tetto con l’acqua che entrava a cascate, investendo alcuni macchinari per un danno totale stimato in circa 200 mila euro. «Eravamo rimasti senza aria compressa in azienda - spiega l’amministratore unico Luca Chiesa - e siamo andati a controllare, trovando la zona dei compressori completamente allagata: nel locale tecnico, dove teniamo tutti i macchinari che alimentano l’azienda, l’acqua entrava a cascate. Poi abbiamo sentito un forte rumore e abbiamo ritrovato una parte del tetto in lamiera finita per strada sopra due auto che si sono lievemente danneggiate, un’altra parte nel cortile dell’azienda del vicino e anche nel nostro». «Noi abbiamo i pannelli isolanti - continua Chiesa - e l’acqua si è infiltrata: è arrivata nella zona delle stagionature dove teniamo i salumi. Per fortuna lavoriamo con impianti di asciugamento e siamo riusciti a salvarli quasi tutti. Mentre si sono danneggiati il compressore dell’aria e il compressore frigorifero ma non abbiamo fermato la produzione perché ne abbiamo altri due che non erano in funzione e si sono salvati. Anche il nostro cortile si è allagato con almeno 30 centimetri d’acqua e sono cadute le fioriere».

Sul posto per mettere l’area in sicurezza sono intervenuti i i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, che dalle 7 alle 9 hanno effettuato 44 interventi in tutta la provincia. In città e hinterland i pompieri sono intervenuti per rimuovere alberi pericolanti a Grassobbio, Stezzano e Seriate, ma anche per il crollo di una parte di un tetto a Lallio e danni d’acqua in alcune zone della città e della cintura, a Orio al Serio, Grassobbio e Treviolo. Mentre in Piazzale Visconti, al Villaggio degli Sposi, a Bergamo città, i residenti hanno segnalato l’allagamento delle cantine dei condomini ai civici 1, 46 e 48. «Succede ogni volta che piove forte - racconta uno degli inquilini -, fortunatamente questa volta si sono allagate meno ma qualche mese fa ci siamo trovati anche con mezzo metro d’acqua. Il problema è che sono da sfoltire le piante nel piazzale perché cadono le foglie sopra i tombini che poi s’intasano». Stessa sorte anche per le cantine delle Case Aler di via IV Novembre, allagate così come gli ascensori.