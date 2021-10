Scoperto un cunicolo sotterraneo, un pezzo di storia di Pianico

Il passaggio individuato nei pressi del torrente Borlezza. Tra le ipotesi un collegamento al castello citato in antiche cronache.

«D’oro al castello di rosso, chiuso, finestrato di due e murato di nero, merlato alla guelfa le due torri ciascuna di tre, la cortina di quattro, fondato su una collina di verde avente alla base quattro colline ugualmente di verde solcate da un fiume defluente in banda», recita il Dpr del 27 giugno 1983 nell’atto di descrivere lo stemma del Comune di Pianico, un territorio reso importante dalla grande quantità di fossili, reperti archeologici e minerali di epoca preistorica rinvenuti, ma che dal punto di vista dell’antropizzazione stenta a trovare conferme circa le proprie radici. Eppure, è proprio lo stemma comunale, con il castello e le sue torri, a raccontare di un passato quantomeno da provare a ricostruire. E l’occasione l’ha offerta il recente ritrovamento di un cunicolo sotterraneo, nei pressi del torrente Borlezza. Al cunicolo sotterraneo si accede da un ingresso poco visibile nei pressi del Borlezza, che rimane sotto il livello del percorso e si estende per 70 metri, prima di interrompersi per quella che pare potrebbe trattarsi di una frana. Tante le suggestioni su quest’ultima scoperta, dall’ipotesi che possa trattarsi di un collegamento sotterraneo di una rete più ampia ancora da scoprire a quella, meno probabile, data la sua collocazione, che fungesse da collegamento al castello, poche le certezze.