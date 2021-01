Scuola, al via le iscrizioni online C’è tempo fino al 25 gennaio

Si aprono lunedì 4 gennaio le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico: dalle 8 del mattino, e fino alle 20 del 25 gennaio, le famiglie potranno iscrivere, al portale www.istruzione.it/iscrizionionline, i propri figli alle classi prime degli istituti di ogni ordine e grado.

Per poter accedere ed effettuare l’iscrizione bisogna essersi preventivamente registrati sul portale (una possibilità attiva già a partire dal 19 dicembre scorso), ma chi non lo ha ancora fatto potrà completare la procedura lungo tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi è in possesso di un’identità digitale (cioè di Spid) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza ulteriori registrazioni.

Le iscrizioni online riguardano alunne e alunni, studentesse e studenti delle prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado, e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito alle modalità di iscrizione. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. Si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.