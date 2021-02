Scuola, le palestre sono ancora off limits Ma è caos, c’è chi le usa lo stesso

Secondo l’ultimo decreto questi impianti dovrebbero essere utilizzati solo per le attività di interesse nazionale. Non mancano però le eccezioni.

Palestre chiuse, anche a scuola, almeno fino al prossimo Dpcm. La regola è chiara, ma non vale per tutti: sono parecchi infatti gli istituti scolastici che da qualche settimana hanno riaperto le porte delle palestre per consentire ai loro alunni di svolgere (con tutte le precauzioni del caso) l’ora di educazione fisica al coperto, nell’impossibilità, vista la stagione, di fare ginnastica in cortile ogni giorno e a tutte le ore.

L’ultimo Decreto non sembra lasciare spazio ai dubbi: le palestre vanno chiuse (le uniche ad aprire sono quelle che ospitano le attività sportive ritenute di «interesse nazionale») e nel solco di quanto è stato stabilito dal Governo, anche l’indicazione di Ats è quella di tenere gli studenti in classe o tutt’al più all’esterno.