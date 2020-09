Scuola, partiti i corsi di recupero per 2.500 «Bene il primo test, ma c’è ancora da fare»

Le lezioni sono cominciate in diversi istituti come Natta, Secco Suardo e Manzù. Al Lussana si è optato però per la didattica a distanza

I sorrisi oltre le mascherine si scorgono là seduti dietro ai banchi, di nuovo. Dopo mesi, con un mondo stravolto in mezzo e su numeri ridotti, la scuola è comunque ripartita per davvero, nonostante tutto. Con un «antipasto»: da ieri sono iniziati i corsi di recupero delle insufficienze, formalmente chiamati «Piani di apprendimento individualizzato» (Pai). Non è stata una partenza massiccia, l’autonomia rende flessibili i calendari (per esempio il Vittorio Emanuele inizia oggi, il Quarenghi il 4 settembre), la possibilità di sfruttare la didattica digitalizzata è un’ulteriore opzione: negli istituti superiori della città, la stima – anche se dall’Ufficio scolastico territoriale non sono arrivati dati ufficiali – è che ieri si siano rimessi in moto circa 2.500 studenti. Con tutto ciò che ne consegue, in vista soprattutto del 14 settembre. Qualche dettaglio inevitabilmente resta da perfezionare nel rodaggio di una prova inedita per tutti, ma il primo giorno non ha registrato particolari criticità.