Scuola, prevale la prudenza tra i banchi «Per febbraio si resta in presenza al 50%»

Dubbi zero: si va avanti al 50% in presenza fino alla fine di febbraio. Poi si vedrà. Dalla riunione del tavolo di coordinamento scuola-trasporto pubblico locale è arrivata un’indicazione chiara e all’insegna della prudenza.

Tanto più dopo che Ats ha illustrato i dati della diffusione dei contagi nelle scuole, noti e che confermano un aumento dei casi nella Bergamasca. «Anche alla luce del quadro che ci è stato presentato abbiamo tutti convenuto sulla necessità di continuare con l’attuale organizzazione» commenta il prefetto Enrico Ricci. Ovvero mantenere il 50% di didattica in presenza e non incrementarla al 75 come sarebbe invece stato possibile, normativa alla mano. «Una scelta – spiega – all’insegna della prudenza sulla quale non c’è stata esitazione né divisione alcuna: sia il mondo della scuola che quello dei trasporti si sono detti d’accordo. Da qui a fine febbraio si va avanti così, poi faremo il punto della situazione e vedremo». Anche se così a naso il quadro non è dei più rassicuranti, purtroppo.

«Non ci sono le condizioni»