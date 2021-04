Scuola, rientro da stress con test concentrati. E si teme per l’abbandono

Da una parte c’è la gioia per essere tornati anche fisicamente sui banchi di scuola, dall’altra la preoccupazione che le poche settimane di lezioni in presenza si trasformino in giornate di sole interrogazioni e verifiche, per recuperare il tempo «perso» in Dad. E poi c’è l’altra paura, che verrà sciolta solo a fine anno: quella che i due anni di Didattica a distanza quasi ininterrotta abbiano inciso seriamente sui numeri della dispersione scolastica. La scuola torna in presenza, al 50%, anche per le scuole secondarie di secondo grado. E se il primo giorno è stato (quasi) una festa, per i prossimi gli studenti nutrono qualche preoccupazione.

«Rientrare a scuola è confortante – dice Andrea Paulicelli, presidente della Consulta degli studenti della provincia di Bergamo – perché significa in qualche modo ritornare, almeno un po’, alla normalità. Dall’altra parte c’è un po’ il timore che rientrare significhi, per molti studenti, tornare agli schemi che hanno caratterizzato le riaperture precedenti: in alcuni istituti i giorni di presenza si sono trasformati esclusivamente in giornate di verifiche e interrogazioni di quanto fatto in Dad. Dalle segnalazioni che abbiamo raccolto infatti, in alcuni casi i prof non interrogano a distanza, ma preferiscono fare valutazioni solo in presenza. Ciò significa fare tanto programma da remoto e trovarsi a dover sostenere delle prove tutte insieme».