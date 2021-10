Scuola, ripartono le gite scolastiche ma solo mete in zona bianca

La parola d’ordine, per tutti, è cautela: i viaggi d’istruzione (le gite) delle scuole superiori riprendono, ma la prudenza è d’obbligo. Dopo uno stop di due anni le scuole possono tornare a proporre ai propri studenti i viaggi d’istruzione, veri e propri «pezzi» dell’offerta formativa dei singoli istituti, che nell’organizzarli devono attenersi a regole ben precise: l’obbligo, per esempio, di scegliere mete che siano classificate come zona bianca (per quanto riguarda l’Italia) o come aree a basso rischio (per quanto riguarda l’estero). Oppure quello di possedere il Green Pass, per poter effettuare viaggi su mezzi di trasporto che prevedano lunghe tratte oppure per entrare nei musei.

«Noi abbiamo già fatto un paio di uscite di un paio di giorni - racconta Maria Peracchi, dirigente scolastico dell’Istituto Romero di Albino - in un territorio vicino, quello della Val Camonica. La possibilità di fare gite d’istruzione sta tornando, nel rispetto del decreto che le prevede. Noi cercheremo di portare gli studenti all’Accademia di Otzenhausen che ogni anno organizza seminari europei rivolti ai propri partner su tematiche che riguardano l’Europa e i giovani. Lo scorso anno non abbiamo partecipato, quest’anno ci piacerebbe».