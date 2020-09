Scuole, eseguiti altri 181 tamponi A Casazza scatta la prima quarantena

Coronavirus, test a studenti e insegnanti. In totale 26 nuovi contagiati in provincia di Bergamo.

Quei banchi, pur distanziati, resteranno vuoti. La scuola bergamasca inizia a fare i conti con le quarantene, ancora prima che si chiuda la settimana di debutto. Capita a Casazza, dove un alunno della scuola secondaria è risultato positivo al virus e la sua classe è stata messa in isolamento fiduciario sino al 6 ottobre, mentre si sono avviate le procedure – coordinate dall’Ats di Bergamo – per il tracciamento e i test dei contatti stretti. Non è da escludere, peraltro, che altre quarantene siano già scattate anche altrove: e oltre che sulle scuole, la lente si punta anche su un altro mondo vicinissimo, quello dell’attività sportiva giovanile, fondamentale sfera fatta di socialità e di serenità, ma anche di inevitabili rischi.