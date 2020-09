Scuole paritarie, aiuti agli studenti Dalla Cei contributi per oltre 2 milioni

L’aiuto concreto unisce genitori, figli, scuole. Intrecciati attorno alla volontà di superare le difficoltà dell’emergenza mantenendo «cuciti» i legami educativi, ci sono i risultati del bando promosso in estate dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana (Cei) per l’assegnazione di sussidi di studio per l’anno scolastico 2020/21. Un supporto tangibile per le famiglie con figli che frequentano le scuole secondarie (medie e superiori) paritarie, con Isee inferiore ai 25 mila euro (o ai 35 mila euro nel caso di due figli iscritti): nella Bergamasca la Cei ha assegnato 1.098 contributi di duemila euro ciascuno, destinati a studenti che frequentano un totale di 62 scuole tra città e provincia, non solo d’ispirazione cattolica. A livello nazionale, erano 20 mila i sussidi messi complessivamente a disposizione.