Scuole paritarie e rette degli alunni «Servono per non fermare l’attività»

La Fidae (Federazione Istituti dipendenti Autorità ecclesiastica) torna sul tema delle rette alle scuole paritarie: qualche settimana dopo la decisione di chiudere gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni di categoria e alcune famiglie si erano appellate al diritto di non pagare la retta scolastica vista la mancata frequenza delle lezioni. «Ma la scuola, dal punto di vista della didattica – spiega don Giorgio Zucchelli, presidente di Fidae Lombardia –, non si è fermata: le lezioni continuano, anche se in altre modalità, soprattutto per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Un discorso a parte, invece, va fatto per i nidi e le scuole dell’infanzia, dove si sta lavorando a iniziative di collegamento con i bambini e di vicinanza alle famiglie, ma dove la continuità del servizio non può essere la stessa delle scuole degli altri ordini e gradi».

Il tema delle rette è molto sentito dalle famiglie. «Le rette scolastiche – spiega don Zucchelli – sono annuali e coprono le spese dell’intero periodo scolastico, ossia dodici mesi per la gestione della struttura e ben quattordici per i costi del personale. Per prassi le scuole sono solite frazionare, con rate mensili, bimestrali o trimestrali, la retta annua, la cui entità resta l’unica somma di riferimento per tutti i servizi educativi e amministrativi resi a ragazzi e famiglie lungo l’intero anno scolastico. Nel momento in cui un genitore iscrive a scuola il proprio figlio si impegna a corrispondere alla scuola l’intero importo annuo, a prescindere da eventi non previsti o prevedibili: assenze, malattie, eventi straordinari, risultati conseguiti. Nella retta scolastica è compresa tutta l’esperienza formativa-educativa di un intero anno, perché la scuola opera, cresce, si progetta, anche quando gli alunni sono assenti».