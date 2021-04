Scuole, sarà un’estate «aperta»: un piano in tre fasi per rafforzare apprendimenti e socialità

Il ministero dell’Istruzione ha messo sul piatto 510 milioni di euro per le scuole di tutta Italia. Nel tavolo tecnico anche Amodeo, preside del Natta: «Chance per innovare».

Un piano per l’estate diviso in tre fasi, per potenziare le competenze, ma anche per sviluppare attività complementari allo studio, grazie al supporto degli enti locali. L’estate delle scuole (tutte possono aderire) sarà aperta, anche grazie al supporto del ministero dell’Istruzione, per consentire a studentesse e studenti di recuperare la socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.