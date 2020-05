Se da «Ferdy» arriva Chiara Ferragni In 24 ore più di ventimila follower

La truppa è arrivata dal quartiere Citylife, Milano: dall’attico con vista nel lussuoso quartiere meneghino alla Val Brembana il passo è stato breve. Dopo settimane di confinamento (nell’attico, s’intende) Chiara voleva far trascorrere al figlioletto di due anni una giornata a contatto con la natura. Ed ecco ampio reportage a favore di camera con sfondo bucolico che neanche Heidi: lei - shorts (very very shorts) e tshirt gialla con ciliegine - con caprette, mucche, coniglietti e qualche abbraccio al piccolo Leone.

All'agriturismo Ferdy Chiara Ferragni