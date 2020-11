Se n’è andato l’ingegnere che ha «salvato» Crespi

Ha conservato libri contabili, registri presenze, lastre di vetro fotografiche ma anche pezzi di cancello ormai arrugginiti, disegni tecnici, buste paga, contometri e vecchi campioni di tessuto. Per oltre trent’anni dopo la pensione, si è dedicato a salvare e conservare tutto quello che potesse raccontare la storia di una fabbrica che aveva creato un paese, oggi patrimonio Unesco, un po’ anche per merito suo. Giovanni Rinaldi, ideatore e artefice dell’archivio storico di Crespi d’Adda, si è spento sabato sera all’età di 98 anni nella casa che condivideva con le due sorelle a Bergamo. L’ingegner Rinaldi era entrato a lavorare nel cotonificio Crespi subito dopo la laurea, seguendo le orme del papà allora direttore del reparto tessitura, e non l’aveva più lasciato: fu infatti capo dei servizi tecnici del cotonificio, come direttore responsabile fino al pensionamento.