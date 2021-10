Sentierone, sprint per il terzo lotto: chiamata alle imprese

Palafrizzoni apre una manifestazione d’interesse per le aziende interessate ai lavori. Il cantiere dovrà essere terminato tassativamente per il dicembre 2022, in tempo per la Capitale della cultura.

Palafrizzoni accelera sui lavori del terzo lotto del centro piacentiniano, che - si legge in delibera - «dovranno essere avviati nel mese di gennaio 2022 ed essere tassativamente ultimati per dicembre 2022», in tempo per la Capitale della cultura 2023. Mentre ferve il cantiere del secondo lotto (intorno al Teatro Donizetti), il Comune lancia infatti una chiamata alle imprese interessate all’ultima tranche dei lavori. Ha infatti aperto una «manifestazione d’interesse» - in una finestra di 20 giorni - rivolta alle aziende. «Una procedura tecnica individuata dagli uffici – entra nel merito l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini – per una prima selezione dei soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento dell’appalto».