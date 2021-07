Sentierone, svolta per «Il Nazionale»: «Presto un nuovo gestore per lo storico bar»

Il Nazionale, storica attività del centro piacentiniano, è tornata nelle disponibilità dell’Immobiliare della Fiera. Il gestore ha consegnato le chiavi del locale e a breve la proprietà potrà sottoscrivere un nuovo contratto di locazione. Al momento ci sono almeno quattro imprenditori, sia bergamaschi che provenienti da fuori provincia, interessati al Nazionale.

L’attività del pubblico esercizio è ferma dalla fine del 2020, mentre la querelle sul mancato pagamento degli affitti andava avanti dal 2019 e attualmente la proprietà era in attesa dello sfratto esecutivo. Il locale era chiaramente in uno stato di abbandono e per diverse settimane nello spazio esterno erano rimaste accatastate numerose sedie e tavolini, in un primo momento recintati per sicurezza e poi rimossi grazie all’interessamento attivo dell’Immobiliare della Fiera.