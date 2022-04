«Senza la terza dose, indifesi dalle varianti»

«I dati dei positivi anche in Lombardia si sono stabilizzati come su un altopiano, non un picco o una valle. I numeri comunque cospicui dei contagi da 3-4 settimane (intorno ai 10mila giornalieri in regione, ndr) non hanno portato a un incremento della pressione ospedaliera, che avremmo già dovuto riscontrare, e ciò è merito della campagna vaccinale che ha depotenziato il virus e reso la malattia meno aggressiva. Con le terze dosi si è alzato quindi un muro, ma le varianti sono sempre dietro l’angolo, ora si sta affacciando la ricombinazione Xe, e per questo il richiamo booster diventa dirimente per proteggere chi ancora è esposto».