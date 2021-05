Sì al Green pass per l’Europa, torna la libertà di viaggiare. Ma l’Oms frena sui viaggi internazionali

In base all’intesa raggiunta in serata giovedì 20 maggio- che dovrà passare comunque al vaglio del Parlamento europeo prima di entrare in vigore il primo luglio e che sarà sul tavolo dei leader europei al vertice di lunedì e martedì prossimi - il certificato sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo. Attesterà se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall’infezione.

Il fatto di aver trovato un’intesa a livello Ue permetterà agli Stati membri di emettere certificati che saranno poi riconosciuti e accettati negli altri paesi dell’Unione. Il regolamento sul Green pass Ue resterà in vigore per 12 mesi.