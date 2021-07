Si riorganizza il PalaSpirà: il 15 agosto ultime vaccinazioni

C’è chi proroga e chi chiude, chi prosegue ad oltranza e chi spera di restare aperto ancora qualche settimana. A cinque mesi esatti dall’apertura del primo hub vaccinale - quello di Spirano, il 16 febbraio -, le tre Aziende ospedaliere della provincia stanno rivedendo piani e programmi per mantenere viva la campagna vaccinale, senza però dimenticare che parte dei siti che ospitano le linee di vaccinazione dovranno anche tornare alle loro funzioni pre pandemia.

E così dopo la Fiera di Bergamo, che chiuderà i battenti a fine luglio, arriva la notizia che anche l’hub attivo al PalaSpirà - appunto il primo che è stato aperto alle vaccinazioni della popolazione bergamasca - smetterà di somministrare dosi a partire dal 15 agosto. Si va dunque verso una concentrazione nei centri più grandi (quello attivo al Cus di Dalmine, per esempio), anche per una questione di organizzazione interna delle aziende ospedaliere che, ormai libere dai malati Covid, stanno progressivamente tornando a pieno regime alle prestazioni tradizionali. Dove si prosegue Ma per un centro in via di chiusura, altri hanno invece ricevuto nelle scorse ore il via libera per una proroga fino al 31 ottobre. Si tratta dei palazzetti dello sport di Zogno (oltre 45 mila dosi somministrate finora) e Sant’ Omobono (circa 30 mila), entrambi afferenti all’Asst Papa Giovanni XXIII, e dell’hub di Albino (55 mila dosi già somministrate), che per territorio fa parte dell’Asst Bergamo Est, ma che di fatto è gestito dai medici di famiglia dell’Associazione lombarda Iml.