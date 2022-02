Si sente male in casa, addio Rosy storica custode del lago di Cassiglio

Una vita dedicata alla sua famiglia e al laghetto di Cassiglio, l’oasi naturale della Valtorta, meta ogni estate di migliaia di persone.

Rosalba Begnis, per tutti semplicemente Rosy, è morta improvvisamente nella notte tra giovedì e venerdì, nella sua casa di via al Lago. Aveva 73 anni. Per chi arrivava al lago era un punto di riferimento, il suo locale un punto di incontro per tanti amici, per compagnie di ragazzi. Il laghetto di Cassiglio e la sua promozione turistica le devono tanto, tantissimo. Sempre disponibile, allegra, pronta a parlare con tutti e a cercare di valorizzare il laghetto.