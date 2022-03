Si sente male in vacanza a Pietra Ligure: 72enne muore per i traumi della caduta

Era con il gruppo anziani di Osio Sotto che, dal 27 febbraio, è in villeggiatura ad Alassio, in Liguria. Bruno Zucchetti, pensionato di 72 anni, si è spento nella giornata di sabato 12 marzo all’ospedale Santa Corona a Pietra Ligure a causa del trauma subito per una caduta avvenuta la mattina dell’8 marzo. La salma del settantaduenne, ex dipendente della Tenaris Dalmine, farà ritorno a Osio Sotto lunedì sera. La camera ardente sarà allestita nella sala del commiato martedì e mercoledì, alle 9.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale.