Si torna a sciare dopo 21 mesi: oggi al via Pora, Presolana e Valtorta, domenica Foppolo

Tante richieste, ma il meteo non ha aiutato le piste delle Orobie: poca neve. Campi scuola in funzione, rifugi aperti.

Dopo 21 mesi di stop, con annunciate ripartenze poi purtroppo deluse, riparte il mondo dello sci. Quello turistico, quello che anche sulle nostre Orobie ha sempre portato migliaia di appassionati. Le nevicate delle scorse settimane avevano fatto ben sperare, invece, le condizioni meteo non sono state favorevoli: manto al suolo insufficiente, quindi temperature in quota non sempre rigide e vento forte che in alcune stazioni hanno ostacolato non poco la produzione di neve tramite i cannoni. Così da oggi, sabato 4 dicembre, giorno previsto da tutte le stazioni per l’avvio della stagione sciistica, partiranno invece solo Monte Pora, Presolana e Valtorta con Piani di Bobbio, le uniche che sono riuscite a garantire tracciati praticabili. Da domenica 5 dicembre si aggiungerà anche Foppolo.

La prima ad aprire il sipario sulla stagione sarà questa mattina, alle 8, Valtorta-Piani di Bobbio. Nel comprensorio bergamasco-lecchese da alcuni anni tra i principali in Lombardia per presenze, saranno funzionanti nove impianti e sciabili 15 piste. La salita