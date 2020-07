Si tuffa, scivola e batte la testa Grave tredicenne ad Adrara San Rocco

Avrebbero potuto essere ben peggiori le conseguenze di un tuffo nel Guerna, in località Glera ad Adrara San Rocco, per un ragazzino di 13 anni: dopo essere scivolato su un masso, ha battuto la testa, riportando un serio trauma cranico, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Il tredicenne era con un famigliare, residente a Credaro, in cerca di un po’ di fresco in un luogo frequentato da tanti ragazzi. A un certo punto, mentre si stava tuffando da una ringhiera direttamente nel torrente, è scivolato, battendo il capo violentemente.