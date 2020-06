Si vola e senza posto vuoto in mezzo

Ma c’è l’obbligo di mascherina

Cambiano le regole per il trasporto aereo. I velivoli potranno viaggiare a pieno carico, con tutti i posti assegnati (quindi pure quello in mezzo), purché la compagnia sia in grado di garantire un costante e profondo ricambio d’aria e i passeggeri cambino la mascherina ogni quattro ore. Lo prevede il Dpcm in vigore da lunedì 15 giugno