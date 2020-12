Signorelli: «Covid, indicatori in calo Ma non è finita, serve responsabilità»

Nella nuova certezza cromatica, il «giallo» che da oggi regola la quotidianità dei lombardi, c’è un allarme che resta sempre ad alta intensità. E cioè quel che potrebbe succedere dall’Epifania in poi, ma che si può evitare facendosi (e facendoci) un regalo importante in queste feste: il senso di responsabilità. «Così come siamo ottimisti sulla fine della seconda ondata, dobbiamo sapere che la partita non è chiusa. Né per l’eventuale ritorno dei contagi né sul tema della convivenza con il virus, perché la campagna di vaccinazione avrà tempi lunghi, circa un anno», riflette Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università San Raffaele di Milano, componente del Cts lombardo, tra gli autori di un recente studio – insieme ad Ats Bergamo e Università di Pavia – dedicato all’impatto della seconda ondata in terra orobica.

Professore, iniziamo dalla svolta. La Lombardia ora è in zona gialla.

«La situazione in Lombardia volge al ribasso da alcune settimane. Gli indicatori principali sono in discesa, l’Rt è stabilmente sotto l’1 e cioè siamo nella cosiddetta fase di regressione dell’epidemia. Restano ancora un po’ alti i numeri dei ricoverati e soprattutto dei decessi, ma questo è legato alla latenza temporale tra contagio, eventuale ingresso in ospedale ed eventuale epilogo letale della malattia».