Smog, in Lombardia un inverno nero. Ma Bergamo regge: 23 giorni «fuorilegge»

Ad aprile la qualità dell’aria in Lombardia sembra migliorata, ma il bilancio dell’inverno appena trascorso è negativo: prolungati livelli di inquinamento da polveri sottili e aria classificabile come insalubre per la salute dei lombardi, con concentrazioni di polveri sottili (Pm10) tre volte superiori rispetto al valore medio annuo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (15 microgrammi per metro cubo) . Ma Bergamo, nel quadro delineato da Legambiente Lombardia, risulta tra le province più virtuose per qualità dell’aria nel periodo invernale, al 9° posto sia per concentrazione media giornaliera di Pm10 (40,2 microgrammi/mc, la soglia di tollerabilità è 40, le peggiore aria a Cremona con 50,5), sia per giorni di superamento della soglia critica pari a 50 microgrammi/mc.