Solto Collina, due giovani accoltellati dopo una lite: uno è grave in ospedale

Un grave fatto di sangue ha sconvolto la comunità di Solto Collina: due giovani del paese, entrambi sulla trentina d’anni, martedì sera sono finiti in ospedale dopo essere stati accoltellati al culmine di una lite che li ha visti protagonisti insieme ad altri due uomini. Uno dei due non è grave, ha riportato una ferita a cui sono stati applicati dei punti di sutura, mentre l’altro è stato operato d’urgenza in ospedale a Lovere per i fendenti ricevuti all’addome e poi il giorno dopo, mercoledì, è stato trasferito in ospedale a Brescia dove è stato ricoverato in un reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.