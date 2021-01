Sono i giorni della merla, ma non i più freddi Temperature in rialzo e tornerà il sole

Il conseguente rialzo delle temperature viene confermato anche dai dati trasmessi dalle stazioni del Centro meteo lombardo distribuite sul nostro territorio. Se nei paesi di fondovalle i valori termici, soprattutto di primo mattino, scendono ancora di qualche decimale sotto lo zero attorno ai 2000 metri di quota, giovedì notte la colonnina di mercurio è rimasta in campo positivo mentre ai 3.050 metri del Pizzo Coca si è passati dai -19°C di mercoledì ai -7 di venerdì 29 gennaio.

Non sarà quindi rispettata la credenza popolare di ritenere questi giorni i più freddi dell’anno. Per chi non lo sapesse, si tratta degli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) oppure gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio, a seconda delle credenze. Sempre secondo la tradizione sarebbero infatti i tre giorni più freddi dell’anno, anche se ormai le statistiche meteorologiche disponibili per gli ultimi decenni contrastano con il detto popolare per cui si ipotizza che le temperature medie di un tempo fossero inferiori alle attuali.