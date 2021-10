Sosta su strada: più cara di Bergamo c’è soltanto Brescia

Due euro. È il costo massimo della sosta oraria nelle zone più centrali dei capoluoghi di provincia in Lombardia, Bergamo compresa, C’è però un’eccezione, una soltanto: Brescia. Nella cosiddetta «zona rossa» (quella dentro le mura) i cugini arrivano a quota 2,40 euro l’ora, ogni giorno dalle 9 alle 20. Ma non nei giorni festivi, scelta fatta invece da Bergamo per il centro e che rimane comunque minoritaria nella regione, come si evince dalle informazioni (non sempre immediate, va detto...) che si ricavano dai siti delle amministrazioni comunali e delle aziende di trasporto.

Una cosa è abbastanza certa, al di là del numero degli abitanti, dell’estensione del territorio e del rapporto con quello provinciale, la sosta ha ovunque un prezzo. Più alto o più basso secondo la maggiore o minore distanza dai centri storici, ma il tempo del parcheggio a costo zero è fi-ni-to: le strisce bianche non abitano più qui, si trovano solo in periferia.