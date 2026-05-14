Spaccata in centro a Bergamo: razziata la profumeria Heart, bottino da 70 mila euro

Sabato il flash mob dei commercianti

«Se siamo in 10 ha vinto l’insicurezza,il degrado,l’abbandono e la paura. Se siamo in cento,il nostro flah mob silenzioso farà rumore,più di quanto pensiate. È ora di alzare la testa e reagire a una situazione ormai insostenibile». Inizia così la comunicazione che gira tra i commercianti in questi giorni in riferimento al flash mob silenzioso previsto sul Sentierone sabato 16 maggio alle 10.30: «la sua durata sarà brevissima tra i 15 e i 30 minuti massimo, ma sarà di forte impatto» annunciano.