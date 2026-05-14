Spaccata in centro a Bergamo: razziata la profumeria Heart, bottino da 70 mila euro
IL COLPO. Nuovo furto nella notte in centro a Bergamo. Cinque ladri hanno assaltato la Heart Profumeria Artistica di via Sant’Alessandro, svuotando gli scaffali dei profumi in vendita. Il colpo, messo a segno attorno alle 4, ha fruttato un bottino stimato in oltre 70 mila euro. Indaga la polizia. Sabato alle 10.30 il flash mob in centro.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ancora una spaccata ai danni di un negozio del centro di Bergamo. Attorno alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì 14 maggio cinque ladri sono entrati in azione alla Heart Profumeria Artistica di via Sant’Alessandro, forzando la porta d’ingresso e ripulendo completamente gli scaffali da tutti i profumi in vendita.
Il bottino ammonta a oltre settanta mila euro, secondo la prima stima dei titolari. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura: i ladri, con passamontagna e guanti, sono scappati su un furgone rubato.
Sale l’allerta per spaccate e furti: sei imprenditori su dieci hanno paura
Ora sono al vaglio le riprese delle telecamere esterne al negozio. Si tratta dell’ennesimo furto in centro, dopo Perpetua, il caffè di via Paglia, Tiziana Fausti, il negozio di musica Daminelli, Alessandra Venturi e la gelateria in via Tiraboschi.
Sabato il flash mob dei commercianti
«Se siamo in 10 ha vinto l’insicurezza,il degrado,l’abbandono e la paura. Se siamo in cento,il nostro flah mob silenzioso farà rumore,più di quanto pensiate. È ora di alzare la testa e reagire a una situazione ormai insostenibile». Inizia così la comunicazione che gira tra i commercianti in questi giorni in riferimento al flash mob silenzioso previsto sul Sentierone sabato 16 maggio alle 10.30: «la sua durata sarà brevissima tra i 15 e i 30 minuti massimo, ma sarà di forte impatto» annunciano.
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