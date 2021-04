Sprint vaccini, prima dose a un bergamasco su quattro - I dati

L’accelerata è stata rapida ed è impressa nei numeri. Dall’inizio della campagna vaccinale e sino a mercoledì 21 aprile, in Bergamasca erano state somministrate in totale 275.920 dosi; mercoledì 28 aprile, una settimana più in là, le inoculazioni sono arrivate a 348.196: 72.276 in più. Ma è soprattutto negli ultimissimi giorni che il «tachimetro» della macchina vaccinale ha toccato la velocità maggiore: solo tra 26, 27 e 28 aprile (e sul portale regionale dei dati mancava il resoconto di ieri, con i ritmi importanti dello «stress test») in provincia di Bergamo sono state somministrate 48.840 dosi, una media di 16 mila quotidiane. Per mantenere questi giri servirà una benzina «doppia», tra materia prima – i vaccini – e capitale umano per le inoculazioni. A quattro mesi e un giorno dalle prime simboliche iniezioni, in quel V-Day del 27 dicembre che segnò l’apertura del fronte decisivo per uscire dalla trincea della pandemia, oggi più di un bergamasco maggiorenne su quattro ha ricevuto almeno una dose: a mercoledì sera si contavano 253.942 prime dosi, pari al 26,82% della popolazione «target»; il mercoledì precedente si era invece al 20,21%, uno su cinque. È una performance superiore al trend regionale, che è al 25,2%; Cremona resta la prima provincia lombarda (ora è al 30,61%), Mantova quella più indietro (23,19%). In terra orobica si contano poi anche 94.254 richiami.