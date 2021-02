Sta meglio il ferito fuori dallo stadio

Ma sarà denunciato per la bomba carta

Sta meglio il tifoso di 32 anni che mercoledì sera 24 febbraio, nel corso del raduno non autorizzato fuori dallo stadio in occasione di Atalanta-Real Madrid, è rimasto ferito a una mano per colpa di una bomba carta che gli è scoppiata a distanza ravvicinata.