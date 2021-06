Stadio, fischio d’inizio per la nuova curva Sud. A luglio sopralluogo dei delegati Uefa

Fischio d’inizio per la nuova curva Sud (o Morosini che dir si voglia): il primo via libera alla variante al Piano attuativo è arrivato venerdì 11 giugno in Conferenza di servizi a Palafrizzoni. Nulla da eccepire sulla nuova versione del progetto, frutto delle mutate esigenze dell’Atalanta.

L’adozione della variante potrebbe arrivare per fine luglio, a quel punto scatta il periodo per osservazioni e controdeduzioni, il che porta all’approvazione per inizio settembre e al rilascio dei permessi di costruire per la fine di quel mese. L’Atalanta stessa non ha ancora un cronoprogramma dei lavori: verrà definito nel dettaglio dopo la visita della delegazione Uefa attesa entro metà luglio, è emerso ieri durante la seduta.

Una stagione con tre settori