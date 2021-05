Stadio, la nuova Sud. E ora il quartiere chiede di eliminare i parcheggi

Durante l’incontro in streaming, i residenti hanno sollevato perplessità sulla nuova versione del progetto con parte delle auto in superficie.

I residenti non ne vogliono sapere di auto che sgasano sotto casa per entrare e uscire dai parcheggi previsti davanti e sotto la curva Sud del rinnovato Gewiss stadium. E ce l’hanno pure con la «placca» verde alta un metro e mezzo che correrà lungo via Crescenzi (richiesta dalle norme sulla sicurezza) definita un «muro di cemento». Male anche sul fronte del verde, con «piccoli arbusti, non alberi, chissà quanti anni ci vorranno prima che crescano». È stata colorita l’assemblea pubblica organizzata martedì sera (in streaming) dal Comune di Bergamo per informare i cittadini sulle modifiche apportate al progetto con la variante: «Ho parlato con la gente, nessuno vuole la situazione attuale – dice un residente -. Un miglioramento era stato visto nel primo piano attuativo, qui sembra di tornare indietro, togliamo ancora le auto da quella porzione di piazza che la gente era invece contenta di avere».

Moglie e marito residenti in piazzale Goisis al numero 1 si dicono «delusi». «Siamo stati ingenui a credere che ci sarebbe stato un grande piazzale, ci troviamo ancora auto e per giunta uno scivolo che non so come faremo a entrare in garage» . C’è chi si porta avanti e chiede «come si farà a far rispettare lo spazio dei 103 parcheggi divisi dalle borchie metalliche. Questa piazza che era libera è diventata un parcheggio all’aperto, punto».