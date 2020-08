Stadio, partito l’intervento per il rifacimento del campo

Anche il quinto cantiere dello stadio è partito. In viale Giulio Cesare si lavora per il rifacimento del terreno di gioco, come si legge nel post Instagram sulla pagina del Gewiss Stadium . Come aveva spiegato Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico per i lavori allo stadio, «si farà una legatura verticale con filo sintetico, per rendere il terreno di gioco molto più resistente, considerata la quantità di match da disputare»

In quei match, l’auspicio atalantino è che ci sia anche la Champions: il rinnovamento del manto è una delle carte giocate per provare a portare qui la massima competizione europea per club, secondo atto dopo i lavori iniziati in curva Sud Morosini con la demolizione del parterre in tubolare, il suo rifacimento in gradoni, il posizionamento di seggiolini con schienale e la costruzione di alcuni servizi sotto la tribuna. È il quarto cantiere del complesso: i primi tre sono il rifacimento della tribuna di viale Giulio Cesare, quello della facciata e le opere di urbanizzazione in largo dello Sport. Data prevista per la conclusione, il 30 settembre. In realtà ci sarebbe anche un sesto cantiere in corso, sempre in Sud, sul piazzale: i rilievi archeologici per il parcheggio sotterraneo. Un’opera che verrà realizzata contestualmente alla nuova curva e che sarà pronta per metà 2022. Ma prima sul calendario ci sono altre due date, 7 e 8 settembre, l’esame da non fallire: il sopralluogo dei funzionari Uefa per la Champions.