Stadio, via le scritte dai muri. I parcheggi resteranno gratuiti in Curva sud

Che all’amministrazione chiede (e ottiene) anche «di farsi parte attiva nei confronti del gestore del parcheggio sotterraneo per valutare posti in affitto per periodi medio/lunghi a canone agevolato e di posizionare colonnine elettriche per il mercato e attività culturali».

Vengono accolte anche due richieste della Lega, prima firmataria la consigliere Luisa Pecce. Una nuova intitolazione (se la Commissione toponomastica darà il placet) per l’attuale piazza dello Sport a «piazza del Lazzaretto, valorizzando il rapporto con il monumento» e la proposta ad Atalanta di un patto con la città, «in cambio della storica ospitalità dei quartieri alla squadra e alle sue attività – chiede Pecce - la società si impegna a ripulire a sue spese le scritte sui muri, in particolare sul Lazzaretto, appena appaiono ». «È un impegno che mi sento di assumere – dice l’assessore Valesini -, nel confronto che stiamo chiudendo con Atalanta, credo sia un tentativo che vada fatto nell’interesse pubblico». Approvato, si diceva, l’ordine del giorno presentato da Denise Nespoli (lista Gori) che, tra le cose, chiede «l’impegno a garantire la gratuità dei parcheggi in superficie in continuità con lo stato di fatto. Sappiamo bene quanto il parcheggio sia utilizzato da lavoratori, residenti, studenti e commercianti».