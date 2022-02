Stalking e violenze, boom di ammonimenti

Un provvedimento amministrativo che ha la caratteristica – non irrilevante di questi tempi – di poter essere adottato in tempi rapidissimi. Anche poche ore, quando necessario, di fronte a episodi di stalking o di violenze domestiche. Forse per questo – e per il fatto che i fenomeni che portano alla sua adozione da parte della polizia di Stato sono purtroppo in netta crescita – l’ammonimento del questore, così si chiama, ha fatto registrare un’impennata. Lo dicono i dati. Nel 2019 a Bergamo e provincia ne vennero applicati 8, nel 2020 si salì a 10 e l’anno scorso si era arrivati a ben 41. Ma nei primi 40 giorni di quest’anno si è già arrivati a quota 7: un trend destinato ad aumentare in questo 2022 e che riaccende inevitabilmente i riflettori su argomenti che di solito balzano alle cronache quando si arriva a fatti di sangue, oppure in occasione delle giornate di sensibilizzazione contro le violenze di genere. Dalla sua introduzione, dunque, l’ammonimento del questore è già stato adottato a Bergamo e provincia in totale 67 volte.

«Di fatto abbiamo assistito al quadruplicamento dei provvedimenti di ammonimento – spiega Marco De Nunzio, dirigente dell’Anticrimine della questura –, che scattano in casi di stalking e violenza domestica. Per quanto riguarda lo stalking è necessario vi sia la reiterazione dei comportamenti molesti minacciosi e petulanti, come si chiamano in gergo: possiamo intervenire soltanto se la vittima lo richiede specificamente. Invece per le violenze domestiche possiamo intervenire d’ufficio, anche a fronte di una notizia che ci può giungere in maniera ufficiosa magari da un vicino di casa preoccupato per le grida o per una situazione che sa essere di violenza. Chiaramente in questi casi noi non faremo mai il nome di chi ci ha segnalato il caso: la tutela è massima».