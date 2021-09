Stezzano, diciottenne aggredito da un pitbull. Il Codacons: «Serve un patentino»

Il giovane rincasava in bici quando ha incrociato un uomo con il cane. Il Codacons: «Serve un patentino».

Un diciottenne è stato aggredito da un pitbull mentre stava rincasando. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Stezzano. Il giovane, in sella a una bici, era nella zona di via Papa Giovanni quando ha visto arrivare, dalla parte opposta, un uomo, a sua volta in bicicletta, con accanto a sé un cane grigio pitbull. Quando i due si sono incrociati l’animale, all’improvviso, ha cambiato direzione ed è andato verso il giovane, lo ha raggiunto e gli ha azzannato una gamba, mordendolo al polpaccio. Fortunatamente il diciottenne è riuscito a liberarsi dalla presa e a scappare: è stato poi medicato all’ospedale «Papa Giovanni». L’uomo col cane si è allontanato senza accertarsi dell’accaduto.

«È un episodio gravissimo. Si tratta di razze a rischio, molto pericolose – commenta il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli –. Rispetto a questi episodi sono del tutto indifferenti le modalità con cui si verificano le aggressioni perché esistono razze come pitbull, amstaff, rotweiller e pastori tedeschi potenzialmente in grado di provocare ferite letali nell’uomo. Da anni ci battiamo per ottenere un patentino da chi possiede cani particolarmente pericolosi».