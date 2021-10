Stezzano rimetterà a nuovo le piscine, bando di gara in arrivo

È ufficialmente scattato l’iter amministrativo che porterà alla riqualificazione delle piscine di Stezzano. Sarà infatti pubblicato nei prossimi giorni sul sito Internet del Comune il bando ufficiale per la gara pubblica del progetto, un vero e proprio piano di rilancio per l’intero impianto natatorio. «Nelle scorse settimane – spiega il sindaco, Simone Tangorra – abbiamo riscontrato l’interesse di un operatore rispetto alle nostre piscine, una struttura che da anni necessita di interventi strutturati e mirati per ritrovare nuova attrattività e nuovo slancio, anche alla luce delle pesanti perdite riscontrate negli ultimi bilanci a causa dell’emergenza pandemica. In particolare, questo privato ha messo sul nostro tavolo un progetto di 2,9 milioni di euro, dei quali 400 mila dedicati a interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per risolvere alcune criticità della struttura». «Con la restante somma, vale a dire 2,5 milioni di euro, l’operatore – continua il primo cittadino – si impegnerà a riqualificare interamente il centro benessere, a implementare il parco esterno, realizzando nuove aree per le famiglie e per i bambini, e a realizzare un nuovo spazio esterno dedicato allo sport, vale a dire una parte attrezzata per il fitness e un nuovo anello da corsa per tutti gli amanti del running».